Подаренный Путину олененок вырос и окреп

«Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями. За его состоянием внимательно следят специалисты. Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью», — рассказала она.