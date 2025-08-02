В Перми расселили еще три аварийных дома

В аварийном многоквартирном доме на 1-й Бахаревской, 26 было восемь жилых помещений общей площадью 302,4 кв. метра, где жили 26 человек. В доме № 49 в 16 жилых помещениях общей площадью 630 кв. метров жил 41 человек. В аварийном многоквартирном доме на 1-й Бахаревской, 51 в восьми жилых помещениях общей площадью 238,8 кв. метра жили 25 человек. Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.