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Рейс из Екатеринбурга в Нячанг задержали на сутки

В Кольцово задержан рейс в Нячанг: сотни пассажиров ждут вылета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ЕО-3537 авиакомпании «Икар» в Нячанг. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс, который должен был вылететь 1 августа в 21:00, предварительно перенесен на 3 августа в 00:00. Вылета ожидают 439 пассажиров.

— В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек, — уточнили в транспортной прокуратуре.

Остальные 242 пассажира пока не прибыли в аэропорт.

В Кольцово работает мобильная приемная для оказания помощи пассажирам. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия и контролирует предоставление услуг пассажирам задержанного рейса.