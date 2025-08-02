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Ростовчанка завоевала четыре золота на первенстве мира по тхэквондо в ОАЭ

Спортсменка из Ростова привезла шесть медалей с первенства мира по тхэквондо.

Источник: Комсомольская правда

11-летняя ростовчанка Ульяна Державец победила на первенстве мира по тхэквондо в ОАЭ, завоевав шесть медалей. Об этом рассказали в министерстве спорта Ростовской области.

— В Объединенных Арабских Эмиратах прошли масштабные соревнования по тхэквондо ГТФ: первенство и чемпионат мира. Ростовские спортсмены вошли в состав сборной команды России, которая завоевала первое место в общекомандном зачете, — рассказали в минспорта региона. — Так, Ульяна Державец на первенстве мира была удостоена шести медалей — привезла домой четыре золотые и две серебряные по разным дисциплинам.

Добавим, что в престижных соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 25 стран.

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