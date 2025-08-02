Ростовчанка завоевала четыре золота на первенстве мира по тхэквондо в ОАЭ

— В Объединенных Арабских Эмиратах прошли масштабные соревнования по тхэквондо ГТФ: первенство и чемпионат мира. Ростовские спортсмены вошли в состав сборной команды России, которая завоевала первое место в общекомандном зачете, — рассказали в минспорта региона. — Так, Ульяна Державец на первенстве мира была удостоена шести медалей — привезла домой четыре золотые и две серебряные по разным дисциплинам.