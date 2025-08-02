Движение по участку улицы Комсомольской в Самаре ограничили до 15 августа

Речь идет о проезжей части в пределах Куйбышева и Фрунзе, рассказали представители горадминистрации.
Ограничения действуют до 15 августа из-за трудностей с устранением технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 миллиметров вблизи домов на Комсомольской, 41−43.
«Она залегает на глубине 4 метра, а протяженность перекладываемого участка коллектора составляет 22 метра», — уточнили в мэрии.
Также изменили проезд 226-го автобуса. Он будет двигаться через Фрунзе, Пионерскую, Куйбышева, Комсомольскую и затем — по привычному маршруту. Эти же улицы — в обратном направлении.
«После завершения работ по прокладке труб траншею заполнят песком с послойным уплотнением. После подрядчик проведет восстановительное благоустройство», — заявили в городской администрации.
Ранее в Самаре жители одного из домов засорили канализацию бигудями и лезвиями.
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