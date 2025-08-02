Фонтан в Парке 300-летия Петербурга закрыли на День ВДВ

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В свой праздник у десантников есть традиция — купаться в фонтанах. Ранее «Водоканал» сообщал, что все фонтаны будут в этот день работать, однако накануне выяснилось, что один из них все же придется закрыть. Речь идет о «Маяке», что в Парке 300-летия. Причина оказалась в несвежей воде.
— Мероприятия по комплексной очистке чаш и полной замене воды в фонтанах проводятся раз в месяц. Помывка «Маяка» и полная замена воды в нем осуществлялась в период с 15 по 18 июля. Однако аномальные погодные условия — продолжительный период высокой температуры воздуха — привели к изменению качества воды в фонтане, — объяснили в «Водоканале».
Внепланово менять воду в фонтане начали уже с 10 утра 2 августа. Работа будет вестись три дня. Таким образом, «Маяк» снова включат только 5 августа.