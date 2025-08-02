Президент РФ отметил четырех жителей Иркутской области госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся представителей Иркутской области за их профессиональные достижения и вклад в развитие страны. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Одной из отмеченных госнаградой стала Людмила Когай (Попкова) — артистка Иркутского ТЮЗа имени Вампилова. Она получила звание «Заслуженного артиста РФ». За годы работы на сцене она создала более 200 ярких образов — от сказочных героинь до драматических ролей, завоевав любовь зрителей всех поколений.