Президент РФ отметил четырех жителей Иркутской области госнаградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся представителей Иркутской области за их профессиональные достижения и вклад в развитие страны. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Одной из отмеченных госнаградой стала Людмила Когай (Попкова) — артистка Иркутского ТЮЗа имени Вампилова. Она получила звание «Заслуженного артиста РФ». За годы работы на сцене она создала более 200 ярких образов — от сказочных героинь до драматических ролей, завоевав любовь зрителей всех поколений.
Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени" награжден ведущий ученый Института земной коры СО РАН Константин Семинский. Его исследования в области тектонофизики и мониторинга геологических процессов в Байкальском регионе имеют важное научное и практическое значение.
— Эти награды — признание не только личных заслуг каждого из лауреатов, но и вклада всей Иркутской области в укрепление культурного, научного и образовательного потенциала России, — отметил Игорь Кобзев.
Руководитель Иркутского отделения «Российских Студенческих Отрядов» Ольга Баранова награждена почетной грамотой Президента. Под ее руководством движение выросло в восемьраз, объединив 4,8 тысячи молодых людей, участвующих в социально значимых проектах. Почетной грамоты также удостоена Елена Климкович, педагог из Братска. За инновационные методы обучения и развитие детского творчества. Ее воспитанники регулярно побеждают в конкурсах, а выездные занятия «Пленэр» стали визитной карточкой дополнительного образования города.