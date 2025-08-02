В Красноярском перинатальном центре в июле родились 17 двоен

Об этом сообщает региональный Минздрав.
В Красноярском краевом перинатальном центре в июле 2025 года на свет появились 358 новорожденных, среди которых 196 мальчиков и 162 девочки.
В этом месяце зафиксировано 17 случаев рождения двоен, однако троен не было. Самыми маленькими новорожденными стали две девочки, каждая из которых весила всего 800 граммов. Наиболее крупным новорожденным оказался мальчик весом 4754 грамма.
Ранее мы публиковали список самых редких и самых популярных имен для новорожденных за июль 2025 в Красноярском крае.