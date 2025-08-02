В Таганроге мужчина пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ГАИ

— Следствием установлено, что в этом июле мужчина, лишенный права на управления транспортным средством, пытался передать сотруднику МРЭО взятку в 20 тысяч рублей. Взамен просил экзаменационный лист с удовлетворительной отметкой без фактической сдачи теоретического экзамена по проверке его знаний правил дорожного движения, — прокомментировали в ведомстве.