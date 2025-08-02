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В Таганроге мужчина пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ГАИ

55-летнего жителя Таганрога подозревают в попытке купить экзамен в МРЭО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 55-летнего жителя Таганрога будут судить по обвинению в покушении на дачу взятки. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по донскому региону.

— Следствием установлено, что в этом июле мужчина, лишенный права на управления транспортным средством, пытался передать сотруднику МРЭО взятку в 20 тысяч рублей. Взамен просил экзаменационный лист с удовлетворительной отметкой без фактической сдачи теоретического экзамена по проверке его знаний правил дорожного движения, — прокомментировали в ведомстве.

По информации СУ СК по Ростовской области, полицейский отказался принимать взятку и доложил руководству о действиях нарушителя закона.

— Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Собраны доказательства, и документы с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.

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