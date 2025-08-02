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Дополнительные поезда ввели в эти выходные между Петербургом и Москвой

На этих выходных будут курсировать дополнительные поезда между Москвой и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

Поезд № 154 отправляется из Москвы в Петербург в ночь с пятницы на субботу, точное время отправления — 01:25 утра 2 августа.

Поезд № 237 возвращается обратно из Петербурга в Москву 3 августа в 15:59.

Кроме того, на маршрутах регулярных высокоскоростных поездов «Аврора» (№ 741/742 и 743/744), а также «Невского экспресса» (№ 747/748) дополнительно введены ещё 13 вагонов.

Пресс-служба ФПК подчеркнула, что такие меры принимаются в связи с высоким спросом пассажиров, а при сохранении тенденции роста поездок количество мест и маршрутов будет увеличено.