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Двое белорусов умерли, выпив опасную жидкость

В Могилевской области двое мужчин умерли после того, как выпили опасную жидкость.

Источник: Комсомольская правда

Двое белорусов умерли, выпив опасную жидкость. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве заметили, что в мае 2025 года в Бобруйске в реанимацию из дома с подозрением на острое отравление суррогатами алкоголя был доставлен 49-летний мужчина. Менее чем через сутки, не приходя в сознание, он умер.

Специалисты установили, что в крови и внутренних органах умершего мужчины было опасное химическое вещество этиленгликоль в концентрации в два раза выше летальной. Указанное вещество и вызвало острое отравление, которое привело к смерти. Также эксперты исследовали и жидкость розового цвета из канистры, изъятой по месту жительства белоруса. В ней было обнаружено содержание этиленгликоля.

Второй случай произошел в Славгороде. В указанном городе в июне 2025 года по месту проживания без признаков жизни было найдено тело 53-летнего местного жителя.

«Как установили судебные эксперты, накануне он употребил метиловый спирт — метанол обнаружен в крови скончавшегося в концентрации, которая в шесть раз превышает смертельную», — сообщили в ГКСЭ.

При осмотре квартиры, в которой проживал мужчина, удалось найти пустую пятилитровую бутылку, в смывах которой был обнаружен метиловый спирт.