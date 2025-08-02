Жаркий и засушливый август в Ростовской области прогнозируют синоптики

Жителей Ростовской области ждет засушливый и жаркий август. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в августе на Дону сохранится жаркая погода. Первая декада месяца, по словам руководителя Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, станет самой знойной — температура достигнет +38 градусов, особенно в южных районах. Ночью столбики термометров будут опускаться до +12 — +21.