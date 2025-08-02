Жаркий и засушливый август в Ростовской области прогнозируют синоптики

Жителей Ростовской области ждет засушливый и жаркий август. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в августе на Дону сохранится жаркая погода. Первая декада месяца, по словам руководителя Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, станет самой знойной — температура достигнет +38 градусов, особенно в южных районах. Ночью столбики термометров будут опускаться до +12 — +21.
Со второй недели августа ожидается небольшое снижение температуры — до +30 — +36 градусов днем, но температура все равно останется выше климатической нормы. Осадки будут редкими и кратковременными — преимущественно в виде локальных ливней и гроз.
Специалисты отмечают, что нынешний август не станет рекордно жарким — средняя температура ожидается на уровне +25 — +26 градусов, что ниже максимума 2010 года, когда метеорологи зафиксировали +27,5. Количество осадков за месяц прогнозируется меньше нормы.
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