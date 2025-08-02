Омичи получили государственные награды в День области

2 августа в Омске прошла торжественная церемония вручения государственных наград. В праздничный день чествовали жителей, внесших значительный вклад в развитие региона. Об этом рассказала пресс-служба губернатора и правительства области.
Среди награжденных — специалисты разных сфер: медицины, сельского хозяйства, юриспруденции, машиностроения и спорта. Так, Лариса Решитова получила звание «Мать-героиня» за воспитание 11 детей. Старший тренер по художественной гимнастике Вера Штельбаумс стала «Героем Омской области» за выдающиеся достижения в подготовке спортсменов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.
Особые награды вручили работникам культуры, образования, социальной защиты и противопожарной службы. Знаком отличия «За безупречную службу» отметили государственных служащих.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местный житель Евгений Черный стал чемпионом России по марафону среди атлетов с ПОДА.