В Минске сотрудник завода лишился части пальца на руке по вине руководителя. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Партизанского района, передает агентство «Минск-Новости».
В суд на рассмотрение было направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Минского района, который обвиняется в нарушении правил охраны труда. Обвиняемый с 2021 года работает ведущим инженером-механиком на одном из минских предприятий. Мужчина наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. В том числе он отвечает за соблюдение подчиненными правил техники безопасности.
В феврале 2025 года мужчина допустил к самостоятельной работе на упаковочном аппарате сотрудника, устроившегося на завод месяцем ранее. Новый специалист не прошел стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Это впоследствии привело к несчастному случаю.
«Так, 43-летний потерпевший, не остановив работу оборудования, стал поправлять пленку внутри него. Его рука попала между движущимися частями сшивающего устройства. Из-за полученной травмы рабочему впоследствии ампутировали ногтевую фалангу пальца», — привели подробности в прокуратуре.
И заметили, что ведущий инженер-механик был у сотрудника руководителем стажировки. Из заключения эксперта следует, что потерпевший получил травму, которая относится к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев. В отношении ведущего инженера-механика, допустившего неопытного специалиста к выполнению работ, было заведено уголовное дело.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что жителю Минского района было предъявлено обвинение в нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушении правил охраны труда), повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса. Мужчина признал полностью вину и раскаялся в содеянном. В отношении него была применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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