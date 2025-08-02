В Минске сотрудник завода лишился части пальца на руке по вине руководителя

И заметили, что ведущий инженер-механик был у сотрудника руководителем стажировки. Из заключения эксперта следует, что потерпевший получил травму, которая относится к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев. В отношении ведущего инженера-механика, допустившего неопытного специалиста к выполнению работ, было заведено уголовное дело.