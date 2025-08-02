В Красноярском крае 12-летняя девочка стала самой молодой матерью

В Красноярском крае зарегистрирован случай рождения ребенка 12-летней девочкой, что делает её самой молодой роженицей в регионе за последние пять лет.
12-летняя девочка стала самой молодой матерью в крае за последние пять лет. Об этом сообщает издание krsk.aif.ru со ссылкой на данные Министерства здравоохранения края. По информации министерства, девочка родила в 2022 году.
В то же время, в Красноярском крае была введена программа, по которой молодые матери до 23 лет получают по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Эта инициатива вызвала негативную реакцию среди местных жителей, многие из которых раскритиковали её.
Ранее рассказывали, что в Красноярске врачи провели операцию на сердце у младенца, находившегося на ИВЛ полгода.