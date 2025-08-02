В Волгоградской области отмечают День ВДВ

В субботу, 2 августа, во многих районах проходит празднование Дня ВДВ. Так, в Новоаннинском районе на митинг собрались десантники разных поколений, включая участников СВО. Многие пришли с семьями, женами и детьми, которые в честь праздника и в знак солидарности были одеты в голубые береты и тельняшки.