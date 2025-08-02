В Волгоградской области отмечают День ВДВ

Как сообщает Волгоградская городская дума, Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Российской армии. Подвиги десантников навсегда останутся в истории страны как примеры мужества и героизма. С Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня воины-десантники всегда выполняли самые сложные и опасные задачи.
1 августа, в преддверии профессионального праздника Воздушно-десантных войск, в Волгоградской городской думе прошел торжественный прием для ветеранов ВДВ.
Волгоградским ветеранам вручили медали Союза десантников России «Герой Советского Союза Востротин В. А.» за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и в честь 95-летия ВДВ и благодарности Волгоградской городской думы.
В рамках торжественного приема региональный Союз десантников организовал передвижную выставку, где участники могли ознакомиться с формой и амуницией Воздушно-десантных войск разных лет.
В субботу, 2 августа, во многих районах проходит празднование Дня ВДВ. Так, в Новоаннинском районе на митинг собрались десантники разных поколений, включая участников СВО. Многие пришли с семьями, женами и детьми, которые в честь праздника и в знак солидарности были одеты в голубые береты и тельняшки.
Митинг завершился минутой молчания и возложением венков в память о погибших. После торжественной части автомобильная колонна с флагами ВДВ проехала по главным улицам города.
Торжественные мероприятия сегодня проходят в Серафимовичском муниципальном районе и в Волжском.
В Волгограде также заметили автомобили с флагами ВДВ, мужчин в тельняшках и голубых беретах.