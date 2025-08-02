Куда чаще всего ездили узбекистанцы в первом полугодии

На начало июля узбекистанцы чаще всего ездили в Кыргызстан — более 1,5 млн человек. Также активно граждане РУз посещали Казахстан и Таджикистан — 664,6 тыс. и 631,6 тыс. соответственно.
В пятерку самых популярных направлений также вошли Россия — 230,4 тыс. человек, Саудовская Аравия — 145,2 тыс. В Турцию отправилось — 102 тыс. узбекистанцев, в ОАЭ и Египет — 72,7 тыс. и 30,9 тыс. соответственно.
Всего за январь-июнь нынешнего года за рубежом побывало более 3,5 млн граждан нашей страны при годовом росте показателя на 29,7%.