Он жёлтый и светится: в Калининграде модельеры создали янтарный кафтан

«Современные технологии обработки янтаря позволяют максимально бережно сохранить индивидуальность природного материала и его свойств. В элементах янтарной шали можно увидеть включения флоры и фауны возрастом 40 млн лет. Каждый янтарный фрагмент, как и отпечаток пальца, индивидуален. Это делает наряд с янтарём неповторимым. Практичность и удобство одежды достигаются лёгкостью камня — три с половиной тысячи деталей шали весят менее трёх килограммов. В новых образах янтарь взял на себя роль не только декоративного элемента, но и по-настоящему русского символа», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.