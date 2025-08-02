Он жёлтый и светится: в Калининграде модельеры создали янтарный кафтан

Модельеры на Калининградском янтарном комбинате создали кафтан из солнечного камня. Царский наряд продемонстрировали на международном форуме в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
Кафтан украшен россыпью из трёх с половиной тысяч янтарных пластин, на подготовку которых у ювелиров ушёл месяц. Каждый элемент будущего костюма прошёл несколько технологических процессов и приобрёл круглую форму. Диаметр пластин — от 10 до 20 мм. Толщина — всего 3 мм. После обработки элементы сохранили собственный природный рисунок янтаря и древнее включение флоры и фауны.
Кроме кафтана, в модную коллекцию, названную «Русская душа», вошли сарафаны, телогрейки, косоворотки и валенки, всего порядка 60 нарядов.
«Современные технологии обработки янтаря позволяют максимально бережно сохранить индивидуальность природного материала и его свойств. В элементах янтарной шали можно увидеть включения флоры и фауны возрастом 40 млн лет. Каждый янтарный фрагмент, как и отпечаток пальца, индивидуален. Это делает наряд с янтарём неповторимым. Практичность и удобство одежды достигаются лёгкостью камня — три с половиной тысячи деталей шали весят менее трёх килограммов. В новых образах янтарь взял на себя роль не только декоративного элемента, но и по-настоящему русского символа», — рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.
В пресс-службе комбината добавили, что кафтан будет продаваться в одном из фирменных магазинов в Москве или Санкт-Петербурге. Правда, стоимость пока не определили.
Калининградский янтарный комбинат построил в Москве песочницу размером с хрущёвку и высыпет в неё 2 500 инклюзов.