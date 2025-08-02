Госэкспертиза отклонила проект моста на Зеленый остров через Дон в Ростове

Госэкспертиза отказала в одобрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по строительству автомобильного моста через реку Дон, который должен был соединить город с Зеленым островом. Об этом сообщает «Город N».
В издании напоминают, что муниципальные власти еще в июле прошлого года подписали договор с подрядной организацией на подготовку полного пакета проектных документов. На эти работы из бюджета было выделено порядка 23 миллионов рублей.
Согласно проекту, длина мостового перехода должна была составить 170 метров. Конструкция предполагала организацию двухполосного автомобильного движения с обустройством пешеходных зон. Изначально сроки завершения проектирования с учетом всех согласований были намечены на ноябрь 2024 года.
Для реализации проекта планировалось выделить земельный участок площадью 5,3 гектара. Трасса моста должна была начинаться в районе пересечения 29-й линии и Береговой улицы, проходить по улице Островной, где непосредственно располагался бы мост, и пересекать Окружную дорогу.
В официальных документах госэкспертизы конкретные причины отказа в положительном заключении не указаны. В настоящее время попасть на Зеленый остров можно только по временному понтонному переходу, который функционирует исключительно в период навигации — с мая по октябрь.
Отсутствие постоянного мостового перехода создает значительные неудобства для жителей и гостей города, ограничивая доступ к популярной рекреационной зоне в осенне-зимний период. Властям предстоит доработать проект с учетом замечаний экспертов и повторно подать документы на рассмотрение.
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