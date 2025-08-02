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В Башкирии ожидается небольшой дождь

В воскресенье, 3 августа, в Башкирии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +25,+30°.

В республике действует предупреждение об очень высокой температуре воздуха.