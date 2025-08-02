В Башкирии ожидается небольшой дождь

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +25,+30°.
В республике действует предупреждение об очень высокой температуре воздуха.
В воскресенье, 3 августа, в Башкирии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днем +25,+30°.
В республике действует предупреждение об очень высокой температуре воздуха.