Некоторые рейсы из Минска в «Шереметьево» в Москву вылетают с задержкой

В частности, рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» SU1830 в «Шереметьево», запланированный на 11.40, вылетел с задержкой — в 12.15. Кроме того, рейсы названного авиаперевозчика SU1842 с 13.45 был перенесен на 14.45 и SU1836 — с 16.20 на 17.00.