Некоторые рейсы из Минска в «Шереметьево» в Москву вылетают с задержкой. Это следует из информации онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
В частности, рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» SU1830 в «Шереметьево», запланированный на 11.40, вылетел с задержкой — в 12.15. Кроме того, рейсы названного авиаперевозчика SU1842 с 13.45 был перенесен на 14.45 и SU1836 — с 16.20 на 17.00.
Как пишет Sputnik.by, Росавиация утром 2 августа не сообщала о каких-либо ограничениях на прием и выпуск самолетов в базовом аэропорту «Аэрофлота» («Шереметьево»).
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