Тольяттинский «Акрон-Академия Коноплева» проиграл столичному «Динамо» 1 августа

В пятницу вечером «красно-черные» уступили москвичам на их поле в матче 17-го тура МФЛ — 1:3 (6+).
Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Ворота гостей из Самарской области поразил Альберт Ратников. «Бело-голубые» увеличили преимущество на 48-й и 60-й. Отличились Иван Сироткин и Андрей Демушкин.
«Акрон-Академия Коноплева» забил гол престижа на 76-й. Ралиф Латыпов переправил мяч в сетку ворот «Динамо-М» после подачи углового — 1:3.
Сейчас тольяттинцы идут на девятом месте в МФЛ с 21 очком. А в конце июля «красно-черные» сыграли вничью с молодежкой «Ростова» — 1:1. В том матче судья показал две красные карточки. Следующая встреча состоится 8 августа с «Факелом» (6+).
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