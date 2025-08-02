Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены грибы с радиацией

В Беларуси эпидемиологи обнаружили грибы с превышением радиации.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены грибы с радиацией. Подробности приводит газета «Прыпяцкая праўда».

Помощник врача-гигиениста Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Царенко уточнила, что с начала 2025 года было проведено исследование 13 проб дикорастущей продукции на содержание в ней радионуклидов цезия-137. Она добавила, что превышение обнаружили в 11 пробах, что составило 84,6%.

По словам специалиста, шесть проб были взяты в свежих лисичках и грибах. Так, в четырех из них было найдено превышение установленного норматива.

«Удельная активность цезия-137 составила от минимальной 5 359,2 ± 1 071,8 Бк/кг до максимальной 6 828,8 ± 1 365,8 Бк/кг, при нормативе 370 Бк/кг», — пишет газета.

Указанные грибы были собраны неподалеку от пяти населенных пунктов Мозырьского района: Мальцы, Вербовичи, Заракитное, Головчицы, Барбарова.