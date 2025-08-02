Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены грибы с радиацией. Подробности приводит газета «Прыпяцкая праўда».
Помощник врача-гигиениста Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Царенко уточнила, что с начала 2025 года было проведено исследование 13 проб дикорастущей продукции на содержание в ней радионуклидов цезия-137. Она добавила, что превышение обнаружили в 11 пробах, что составило 84,6%.
По словам специалиста, шесть проб были взяты в свежих лисичках и грибах. Так, в четырех из них было найдено превышение установленного норматива.
«Удельная активность цезия-137 составила от минимальной 5 359,2 ± 1 071,8 Бк/кг до максимальной 6 828,8 ± 1 365,8 Бк/кг, при нормативе 370 Бк/кг», — пишет газета.
Указанные грибы были собраны неподалеку от пяти населенных пунктов Мозырьского района: Мальцы, Вербовичи, Заракитное, Головчицы, Барбарова.