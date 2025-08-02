Эпидемиологи сказали, в каком районе Беларуси были найдены грибы с радиацией

Помощник врача-гигиениста Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Царенко уточнила, что с начала 2025 года было проведено исследование 13 проб дикорастущей продукции на содержание в ней радионуклидов цезия-137. Она добавила, что превышение обнаружили в 11 пробах, что составило 84,6%.