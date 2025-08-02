В Иркутске отметили 95-летие ВДВ России

Во время праздника наградили выдающихся военнослужащих и ветеранов. За многолетнюю добросовестную службу в воздушно-десантных войсках бойцы получили медали «Генерал армии Маргелов», а за вклад в патриотическое воспитание молодежи — благодарственные письма от руководства области. Затем к Вечному огню Славы возложили гирлянду и цветы в память о погибших «голубых беретах».