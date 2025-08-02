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В Иркутске отметили 95-летие ВДВ России

В областном центре возложили цветы к Вечному огню Славы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 2 августа отпраздновали 95-летний юбилей со дня создания Воздушно-десантных войск. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, на главном митинге собрались представители власти, военного командования и ветеранских организаций, чтобы почтить память героев-десантников и отметить их вклад в защиту Отечества. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своей речи подчеркнул особую роль десантников в современной России.

— Мы помним тех, кто отличился в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках и при выполнении миротворческих миссий. Сегодня традиции десантников-победителей продолжает молодое поколение, отстаивая свободу и независимость страны в зоне специальной военной операции. Они приближают нашу общую Победу, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Во время праздника наградили выдающихся военнослужащих и ветеранов. За многолетнюю добросовестную службу в воздушно-десантных войсках бойцы получили медали «Генерал армии Маргелов», а за вклад в патриотическое воспитание молодежи — благодарственные письма от руководства области. Затем к Вечному огню Славы возложили гирлянду и цветы в память о погибших «голубых беретах».

Завершились праздничные мероприятия исполнением легендарной десантской песни «Синева» и торжественным маршем к памятнику ветеранам-десантникам на улице Чкалова, где участники митинга возложили цветы в знак уважения к боевым традициям крылатой пехоты.