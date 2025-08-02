На Башкирию надвигаются ночная прохлада и туман

В свою очередь метеорологи Башгидрометцентра предупреждают о ночном похолодании. Температура воздуха в ночь на воскресенье, 3 августа, опустится до +11, +16°С, днем же столбики термометров покажут +26, +31°С. Из-за такого перепада температуры на регион опустится туман: спасатели предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 метров.