На Башкирию надвигаются ночная прохлада и туман

Экстренные службы Башкирии со ссылкой на метеорологов сообщают о резком ухудшении погоды в республике. По данным госкомитета республики по ЧС, завтра, 3 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь.
В свою очередь метеорологи Башгидрометцентра предупреждают о ночном похолодании. Температура воздуха в ночь на воскресенье, 3 августа, опустится до +11, +16°С, днем же столбики термометров покажут +26, +31°С. Из-за такого перепада температуры на регион опустится туман: спасатели предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 метров.
Кроме того, днем местами прогнозируется северо-восточный и восточный ветер 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. В Уфе также возможно усиление ветра до 14 м/с.
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