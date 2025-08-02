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Путин поздравил десантников с днем ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

«Поздравляю с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — отметил он.

Представители легендарной «крылатой пехоты» вписали множество незабываемых страниц в героическую летопись страны. Их мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут служить примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу, подчеркнул президент.

«Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — “Никто, кроме нас”. На него равнялись все, кто служил в ВДВ», — добавил Путин.

Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, за плечами которых участие в отважных военных операциях.

В заключение глава государства выразил уверенность, что российские десантники и впредь будут вносить значительный вклад в укрепление боевой мощи армии, а также обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего», — подытожил президент.

В России День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа.