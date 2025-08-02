Путин поздравил десантников с днем ВДВ

«Поздравляю с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы», — отметил он.