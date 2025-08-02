МЧС: В пермских лесах сохраняется высокий класс пожарной опасности

При обнаружении возгорания порядок действий такой: сначала звонить в пожарную охрану — 101 с мобильного и 01 со стационарного телефона, затем эвакуировать граждан, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью — попытаться потушить пожар в начальной стадии. Также за помощью можно обратиться по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.