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МЧС: В пермских лесах сохраняется высокий класс пожарной опасности

В Прикамье вернулась летняя жара, и специалисты МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

В Прикамье вернулась летняя жара, и специалисты МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Особая осторожность требуется при разведении костров, топке бань и любом использовании открытого огня на природе и на даче.

При обнаружении возгорания порядок действий такой: сначала звонить в пожарную охрану — 101 с мобильного и 01 со стационарного телефона, затем эвакуировать граждан, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью — попытаться потушить пожар в начальной стадии. Также за помощью можно обратиться по круглосуточному телефону 8−800−100−94−00.