Южноуральцев предостерегли от купания в фонтанах

В ведомстве пояснили, что, во-первых, вода в фонтанах циркулирует по замкнутой системе не подвергаясь постоянному обеззараживанию.
Также в Роспотребнадзоре обратили внимание, что вода является местом обитания множества бактерий, вирусов и грибков. Кроме того, высок риск получения различных травм из-за наличия в фонтанах труб, проводов и мусора на дне.
Не стоит забывать и о том, что современные фонтаны, как правило, оснащаются сложной системой освещения и насосов, всё это работает за счёт электричества. А вода является отличным проводников тока, так что малейшее повреждение оборудования может привести к печальным последствиям.
«Лучший способ насладиться прохладой — посещать бассейны, аквапарки, пляжи, где созданы условия для безопасного отдыха и развлечения населения», — рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Южному Уралу.