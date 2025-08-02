Киберщит или основы цифровой гигиены: как защитить персональные данные в интернете

Согласно недавнему опросу, проведенному экспертами компании Авито, 80% россиян считают, что в первую очередь необходимо защищать свои персональные и платежные данные в сети.
Наибольшую тревогу у пользователей вызывает риск раскрытия платежной информации — 79% опрошенных выражают опасения по этому поводу. Более половины респондентов (56%) стараются не публиковать свои ФИО и адрес проживания, а почти 22% тщательно скрывают номер мобильного телефона. В связи с этим специалисты Авито разработали рекомендации по безопасному поведению в интернете.
Восемь правил безопасных онлайн-покупок.
«Современные технологии обеспечивают высокий уровень защиты данных. Крупные онлайн-платформы предлагают инструменты, которые помогают пользователям на всех этапах покупок. Важно использовать проверенные сервисы и заходить на них только через официальные приложения или сайты», — отмечает Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
1. Покупайте на крупных торговых площадках. Они часто предлагают системы безопасных сделок и защиту платежей, а в случае проблем можно обратиться в службу поддержки.
2. Проверяйте, что вы находитесь на официальном сайте. Обратите внимание на адрес в строке браузера: ошибки или лишние символы могут указывать на мошеннический ресурс. Подлинный сайт будет иметь SSL-сертификат — это обозначается префиксом https://.
3. Не переходите по ссылкам от знакомых. Лучше вводите адрес сайта вручную.
4. Изучайте профиль продавца. Обратите внимание на историю сделок, отзывы и рейтинг.
5. Задавайте вопросы продавцу. Уточняйте параметры товара и просите дополнительные фотографии через внутренний чат.
6. Сравнивайте цены. Если предложение значительно ниже рыночной стоимости, это может быть поводом для настороженности.
7. Не переводите предоплату на карту. Используйте оплату через сайт сервиса и выбирайте продавцов, которые принимают оплату после доставки.
8. Общайтесь с продавцом только через защищенную платформу. Например, в чате Авито блокируются фишинговые ссылки и предупреждают о небезопасных действиях.
Также стоит воспользоваться услугами «безопасной сделки» и доставки, которые предлагают официальные платформы. Это обеспечивает защиту как для покупателей, так и для продавцов: деньги сохраняются на защищенном счете до момента получения товара.
Основные правила цифровой безопасности.
• Регулярно обновляйте пароли, используя сложные комбинации символов, чисел и букв разного регистра. Не повторяйте один и тот же пароль на разных ресурсах.
• Храните пароли в специальных сервисах, предпочтительно платных версиях, которые обеспечивают надежную защиту.
• Проверяйте наличие своих данных в общедоступных базах, используя онлайн-приложения банков, которые предоставляют такие услуги.