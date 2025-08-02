Киберщит или основы цифровой гигиены: как защитить персональные данные в интернете

Наибольшую тревогу у пользователей вызывает риск раскрытия платежной информации — 79% опрошенных выражают опасения по этому поводу. Более половины респондентов (56%) стараются не публиковать свои ФИО и адрес проживания, а почти 22% тщательно скрывают номер мобильного телефона. В связи с этим специалисты Авито разработали рекомендации по безопасному поведению в интернете.