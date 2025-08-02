14 маршруток изменят схему движения из-за матча воронежского «Факела» с «Соколом»

Из-за матча 3-го тура первой лиги первенства России по футболу между «Факелом» и саратовским «Соколом», который начнется завтра в 19:00, с 18:00 2 августа до 23:00 3 августа будет запрещена парковка (и остановка) на участках улицы Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до улицы Героев Сибиряков). А с 7:00 до 23:00 3 августа нельзя будет проехать на участке Писателя Маршака — от дома № 18а до пересечения с Домостроителей.