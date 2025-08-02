Уроженка Омской области победила на чемпионате России по марафону среди спортсменов с ПОДА

«Было тяжело, но у меня здесь много болельщиков — родные, друзья. Трасса местами сложная, местами полегче, много поворотов, преодолевать было непросто, но в целом хорошая, мне понравилась. Побывать на родине — это здорово, зкруто, что меня поддерживают, кричат, подбадривают. Это непередаваемые эмоции, когда персонально за тебя болеют!», — поделилась чемпионка.