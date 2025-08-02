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Уроженка Омской области победила на чемпионате России по марафону среди спортсменов с ПОДА

Наталья Кочерова установила лучший результат среди женщин на дистанции 42 км.

Источник: Комсомольская правда

В рамках 36-го Сибирского международного марафона впервые прошел чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Наталья Кочерова, представляющая Москву, но родившаяся в Омской области, преодолела дистанцию за 2 часа 17 минут 28 секунд. Об этом сообщили 2 августа в региональном минспорта.

«Было тяжело, но у меня здесь много болельщиков — родные, друзья. Трасса местами сложная, местами полегче, много поворотов, преодолевать было непросто, но в целом хорошая, мне понравилась. Побывать на родине — это здорово, зкруто, что меня поддерживают, кричат, подбадривают. Это непередаваемые эмоции, когда персонально за тебя болеют!», — поделилась чемпионка.

Кочерова — многократная рекордсменка России и Европы, обладательница наград чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону.

Напомним, среди мужчин победу одержал Евгений Черный (1:45:53). Все призеры представляли Москву.