До +26 и без дождей: в Челябинскую область вернулась жаркая погода

В ближайшие дни жители Южного Урала смогут вновь насладиться по-настоящему летней погодой. По данным челябинского Гидрометцентра, со 2 по 4 августа регион окажется во власти северного антициклона, который принесет долгожданное потепление.
Сегодня, 2 августа, температура воздуха в области достигнет комфортных +26°C. Завтра, 3 августа, она составит +23°C. Утренние туманы и дожди возможны лишь на западе региона и в горных районах области.
В Челябинске в воскресенье, 3 августа ожидается до +25°C при слабом ветре 5−10 м/с. Синоптики отмечают, что такая погода продержится как минимум три дня.