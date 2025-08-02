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До +26 и без дождей: в Челябинскую область вернулась жаркая погода

До 4 августа Челябинскую область ждет жаркая погода без дождей.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 94% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни жители Южного Урала смогут вновь насладиться по-настоящему летней погодой. По данным челябинского Гидрометцентра, со 2 по 4 августа регион окажется во власти северного антициклона, который принесет долгожданное потепление.

Сегодня, 2 августа, температура воздуха в области достигнет комфортных +26°C. Завтра, 3 августа, она составит +23°C. Утренние туманы и дожди возможны лишь на западе региона и в горных районах области.

В Челябинске в воскресенье, 3 августа ожидается до +25°C при слабом ветре 5−10 м/с. Синоптики отмечают, что такая погода продержится как минимум три дня.