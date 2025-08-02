Ученые предупредили про 15 мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

Специалисты уточнили, что значительная часть вспышек, случившихся 1 августа 2025 года, была сформирована в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Что касается остальных вспышек, то они были рассеяны по Солнцу более-менее равномерно.