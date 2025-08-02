Ученые предупредили про 15 мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце за прошедшие сутки произошло 15 вспышек», — сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что значительная часть вспышек, случившихся 1 августа 2025 года, была сформирована в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Что касается остальных вспышек, то они были рассеяны по Солнцу более-менее равномерно.
«Воздействия на Землю серия событий не оказала», — уточнили ученые.
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