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Ученые предупредили про 15 мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

15 вспышек случилось на Солнце за сутки — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили про 15 мощных вспышек на Солнце — что ждать белорусам. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце за прошедшие сутки произошло 15 вспышек», — сказано в сообщении.

Специалисты уточнили, что значительная часть вспышек, случившихся 1 августа 2025 года, была сформирована в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Что касается остальных вспышек, то они были рассеяны по Солнцу более-менее равномерно.

«Воздействия на Землю серия событий не оказала», — уточнили ученые.

Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в августе 2025 года — что ждать белорусам.

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