Ученый сказал, что белорусские Мальдивы могут признать памятником природы

Заведующий сектором заповедного дела Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Владимир Устин сказал, что белорусские Мальдивы под Волковыском могут признать памятником природы, пишет БелТА.
Специалист отметил, что первая причина, по которой меловые карьеры могут получить указанный статус, заключается в инициативе со стороны землепользователя.
— Это, в том числе, «ОАО Красносельскстройматериалы», который эксплуатировал меловые карьеры, то есть проводил добычу, а также местные органы власти, — уточнил Устин.
Он добавил, что основная задача состоит в сохранении комплекса для последующего научного изучения.
— Ученые, биологи, ботаники, зоологи исследуют, как происходит первичная сукцессия на этих территориях (смена одного биологического сообщества другим в результате воздействия человека. — Ред.). Это один из способов восстановления экосистем и довольно важный аспект, — подчеркнул представитель НАН Беларуси.
Устин добавил: вторая причина — туристическая. В том случае, если меловые карьеры признают памятником природы, то это позволит использовать указанные территории для экологического и других видов туризма.
— При этом необходим рациональный подход: нужно будет выделить участки, определенные зоны, где можно организовать дополнительные смотровые площадки, разместить палатки для кемпинга, — пояснил специалист.
Заведующий сектором заповедного дела акцентировал внимание на том, что придание меловым карьерам указанного статуса говорит про его ценность и уникальность. Процедура принятия озвученного решения может занять примерно полтора месяца.
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