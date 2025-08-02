Ученый сказал, что белорусские Мальдивы могут признать памятником природы

— Ученые, биологи, ботаники, зоологи исследуют, как происходит первичная сукцессия на этих территориях (смена одного биологического сообщества другим в результате воздействия человека. — Ред.). Это один из способов восстановления экосистем и довольно важный аспект, — подчеркнул представитель НАН Беларуси.