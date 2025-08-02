Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе

«Личный состав у меня мужественный и самоотверженно выполняет задачу. Прониклись ответственностью, что от каждого отдельного военнослужащего зависит общий успех подразделения. Всегда у меня была такая главная фраза, что ты можешь выполнять любые мероприятия, но задача у нас у всех единая — принести победу нашей стране», — рассказал ещё один награжденный Андрей Сыротюк.