Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полковник Юрий Пытиков, получивший «Золотую Звезду» Героя России из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова, заявил, что награда принадлежит всему его воинскому коллективу, который показал тяжелейший титанический труд в современном бою.
Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов вручил «Золотые Звёзды» Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации.
«Награда эта высочайшая является оценкой работы всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», — сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Подразделение Пытикова, по словам полковника, ежедневно освобождает всё новые и новые пункты, приближает «наш день победы».
Он также поблагодарил родных и близких бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой, за помощь и поддержку и словом, и делом, веру в них и победу.
«Личный состав у меня мужественный и самоотверженно выполняет задачу. Прониклись ответственностью, что от каждого отдельного военнослужащего зависит общий успех подразделения. Всегда у меня была такая главная фраза, что ты можешь выполнять любые мероприятия, но задача у нас у всех единая — принести победу нашей стране», — рассказал ещё один награжденный Андрей Сыротюк.
Другой Герой России, получивший в этот день «Золотую Звезду», лейтенант Владимир Королев, отметил, что штурмовики всегда находятся на острие атаки и выполняют самые опасные боевые задания.
«Личному составу своему большое спасибо, потому что без личного состава я не добился бы, это награда наша общая. План двигается, задачи выполняем, осталось дело за малым — не останавливаться, не опускать руки. Победа будет за нами!» — отметил Королев.