В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с трактором, погибла 39-летняя пассажирка

Сегодня, 2 августа, в Чишминском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным республиканской Госавтоинспекции, около 12 часов дня на 34-м километре дороги Чишмы — Киргиз-Мияки, неизвестный пока водитель за рулем ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с трактором МТЗ.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии, в результате аварии 39-летняя пассажирка ВАЗа скончалась до приезда скорой помощи. Водителя отечественной легковушки госпитализировали в Чишминскую ЦРБ.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — сообщили в ГАИ Башкирии.
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