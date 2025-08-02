Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

При этом меньше всего россиян заботят долгая дорога или невозможность работать удаленно (2,5%), бюрократия и избыточная отчетность (2%), хронический стресс и выгорание (1,2%), неэтичные практики в компании, включающие непрозрачность, обман и т. д. (0,9%), нестабильность или сезонный характер работы (0,7%). Наконец, замыкают таблицу постоянная нехватка персонала (0,6%), недоступность ресурсов и инструментов для работы (0,5%), ощущение, что работа лишена смысла или не дает развития (0,4%).