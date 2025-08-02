Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нездоровая атмосфера в коллективе для россиян хуже низкой зарплаты, сложного графика, переработки и проблем с руководством, следует из исследования платформы с отзывами о работодателях Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Самая частая причина увольнений — тяжелые или небезопасные условия труда, которые упоминались в 59,3% отзывов. За ними следуют нездоровая атмосфера в коллективе (46,2%) и низкая зарплата (41,1%). Чуть больше 30% набрали сложный график и переработки и проблемы с руководством. Отсутствие карьерного роста упоминалось в 23,1% отзывов, а слабый соцпакет или бонусы — в 11,6%.
При этом меньше всего россиян заботят долгая дорога или невозможность работать удаленно (2,5%), бюрократия и избыточная отчетность (2%), хронический стресс и выгорание (1,2%), неэтичные практики в компании, включающие непрозрачность, обман и т. д. (0,9%), нестабильность или сезонный характер работы (0,7%). Наконец, замыкают таблицу постоянная нехватка персонала (0,6%), недоступность ресурсов и инструментов для работы (0,5%), ощущение, что работа лишена смысла или не дает развития (0,4%).
«Настоящие причины увольнения редко звучат в официальных заявлениях. Чтобы понять, почему именно сотрудники уходят, важно изучать обратную связь — особенно ту, которую люди оставляют уже после того, как покинут место работы», — отмечается в исследовании.
Эксперты Dream Job в рамках исследования проанализировали более 239 тысяч комментариев, оставленных бывшими сотрудниками российских компаний в карточках работодателей. Учитывались не только оценки по ключевым критериям, но и содержание самих отзывов.
Dream Job — платформа, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники.