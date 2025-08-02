Мэр Москвы рассказал о программе мероприятий на День физкультурника

В 14 локациях в Москве будут представлены свыше 20 видов спорта, написал мэр в своем Telegram-канале. В частности, на Пушкинской площади пройдут занятия по сайклингу, а на площади у «Известий» — массовые турниры по уличному баскетболу. На Театральной площади будут проводиться турниры по шахматам, а в Камергерском переулке появятся площадки для воркаута, паркура и ринг.