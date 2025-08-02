Мэр Москвы рассказал о программе мероприятий на День физкультурника

На стадионе «Москвич» 9 августа состоится праздничная программа. Она, в частности, включает спортивные турниры и мероприятия с футболистами МедиаЛиги. Также там устроят самую массовую тренировку по фитроку от проекта «Мой спортивный район».
Занятия спортом набирают популярность у жителей столицы: если в 2010 году им постоянно занимались около 2 млн москвичей, то сейчас спортивный образ жизни ведут примерно 6 млн человек, или каждый второй житель мегаполиса, рассказал Собянин в октябре прошлого года. По его словам, такая динамика стала результатом последовательного развития городской спортивной инфраструктуры.
«Москва — самый активный мегаполис, где физкультура является образом жизни миллионов людей. Таково наше видение стратегии развития физической культуры и спорта», — подчеркнул градоначальник. Он отметил, что за последние годы в городе было построено более 10 тыс. плоскостных спортивных сооружений, включая футбольные поля, тренажерные городки, теннисные корты и открытые бассейны, беговые и велосипедные дорожки, лыжные трассы и ледовые катки. Также в Москве построено свыше 200 крупных спортивных объектов и реконструированы десятки знаковых спортсооружений, включая горнолыжный склон на Воробьевых горах.