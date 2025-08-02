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Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ

Захарова поблагодарила десантников на передовой за освобождение мира от нечисти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с 95-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск, поблагодарив десантников на передовой за «освобождение мира от нечисти».

«С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня — по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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