Захарова поздравила десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ

«С Днем ВДВ! Этот день мы, на гражданке, узнавали по флагам на машинах и купающимся в фонтанах. Сегодня — по доблести и самоотверженному подвигу тех, кому покровительствует Илья Пророк, и кто освобождает мир от нечисти. Спасибо, наши!» — написала Захарова в своем телеграм-канале.