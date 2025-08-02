Более 120 тысяч студентов прошли обучение по востребованным профессиям в РСО

В России существует по-настоящему уникальная молодежная организация — Российские студенческие отряды (РСО), это главное трудовое движение российской молодежи. Она объединяет более 400 тыс. молодых людей по всей стране, предоставляя им возможность официально трудоустроиться как в своем, так и в других регионах страны. При этом все расходы на проезд, проживание и питание, как правило, берут на себя организаторы. Это означает, что молодой человек может одновременно и заработать деньги, и пройти практику по своей специальности или познакомиться с работой, которая к его получаемой специальности не имеет никакого отношения, при этом расходы закроет организация, которая в нем заинтересована. Чтобы присоединиться к РСО, достаточно заполнить простую форуму на сайте организации — трудкрут.com.