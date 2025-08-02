Завтра местами столбики термометров поднимутся до отметки +31

МИНСК, 2 авг — Sputnik. По-настоящему летняя погода ожидает белорусов в предстоящее воскресенье — согласно прогнозам Белгидромета, завтра днем столбики термометров в республике не опустятся ниже отметки +25, а кое-где покажут все +31°С.
Как отметили в ведомстве, 3 августа погоду в стране будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, с грозами.
«В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +25..+31°С. Атмосферное давление будет слабо расти», — сказано в сообщении на сайте Белгидромета.
Что касается следующего дня, понедельника, то, по прогнозам синоптиков, ночью по западу, а днем по западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта. На остальной же части территории погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления.
Все так же будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в основном по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не обойдется без гроз. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер будет южной четверти умеренный, при грозах — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +12 до +18°С, максимальная днем +22..+29°С.