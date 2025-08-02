Завтра местами столбики термометров поднимутся до отметки +31

Все так же будет переменная облачность. Ночью по западу, днем в основном по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не обойдется без гроз. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер будет южной четверти умеренный, при грозах — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +12 до +18°С, максимальная днем +22..+29°С.