Опубликован прогноз магнитных бурь на 3 августа 2025 года

3 августа ожидается малая геомагнитная буря, сила которой составит 4 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени и продлится весь вечер и всю ночь. Кроме того, буря не успокоится и продлится целые сутки. После она стихнет до 2 баллов.