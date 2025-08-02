Губернатор Иркутской области опубликовал данные об отключении электричества

В период с 1 по 2 августа в Иркутской области были зафиксированы несколько аварийных отключений коммунальных услуг. В селе Подволошино Катангского района бригады «Облкоммунэнерго» оперативно устранили повреждение на линиях электропередач. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем тг-канале, в Правобережном округе Иркутска временное отключение электроэнергии затронуло несколько улиц, включая Напольную, Ушаковскую и Баррикад. Подача электричества была восстановлена в течение дня.