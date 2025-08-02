Губернатор Иркутской области опубликовал данные об отключении электричества

В период с 1 по 2 августа в Иркутской области были зафиксированы несколько аварийных отключений коммунальных услуг. В селе Подволошино Катангского района бригады «Облкоммунэнерго» оперативно устранили повреждение на линиях электропередач. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем тг-канале, в Правобережном округе Иркутска временное отключение электроэнергии затронуло несколько улиц, включая Напольную, Ушаковскую и Баррикад. Подача электричества была восстановлена в течение дня.
— Что касается перебоев с водоснабжением. Крупных отключений холодной воды за сутки не было зафиксировано, мелкие локальные аварии отрабатывали муниципалитеты, — поделился глава региона.
В Усолье-Сибирском более 5 тысяч жителей остались без света из-за повреждения кабельной линии, но к 20:20 энергоснабжение удалось нормализовать. В микрорайоне Юбилейный Свердловского округа Иркутска авария оставила без электричества 25 жилых домов и Областную клиническую больницу. В настоящее время работы по устранению неполадок завершены. В поселке Бугульдейка Ольхонского района ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению энергоснабжения.