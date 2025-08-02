Аптеки попали под прицел врага: что стоит за атаками на серверы популярных сетей

Точки двух крупных аптечных сетей временно прекратили работу в столице. Хакеры взломали их серверы. Это не первая атака за последние дни. Что стоит за атаками на серверы популярных сетей, выясняла «Вечерняя Москва».
У российского хакера с никнеймом (кличка в сети. — «ВМ») PalachPro «ВМ» узнала, что взлом сетей столичных аптек может преследовать сразу несколько целей.
— Сбор персональных данных клиентов (фамилии, имена, номера телефонов, рецепты, страховки), нарушение логистики… Также возможно получение доступа к системам онлайн-оплаты этих сетей, — размышляет хакер.
За атакой на аптеки могут стоять виновники недавнего взлома систем «Аэрофлота».
— Его могла устроить или государственная структура, или частная группировка. Цель атаки на компании разного профиля: нанести урон ключевым отраслям страны, от транспорта до медицины, — делится с «ВМ» PalachPro.
Отмена рейсов Аэрофлота 28 июля.
Сам хакер уверен, что такие диверсии устраивают украинские спецслужбы.
— Это связано с высокой активностью наших хакеров в украинском киберпространстве в последнее время. Мы, в том числе Killnet, Usersec, сломали много их систем, от МЧС до «мозга» их вооруженных сил, системы информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности на поле боя «Дельта», — рассказал хакер.
В результате взлома у аптечных сетей закрылись некоторые точки, есть проблемы с бронированием лекарств. Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление серверов.
Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения»:
— Помочь компаниям обезопасить себя и клиентов может регулярный аудит — только профессионалы в силах выявить скрытые угрозы. Другая грань — это киберучения — реальная атака всегда отличается от заранее подготовленных сценариев, поэтому критически важно отрабатывать реакцию на различные варианты развития событий. План реагирования для компаний — заранее продумать, как взаимодействовать с правоохранительными органами, PR-службами и клиентами, чтобы минимизировать потери в случае успешной кибератаки.
Насколько опасен взлом для покупателей, «ВМ» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева.