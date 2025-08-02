Аптеки попали под прицел врага: что стоит за атаками на серверы популярных сетей

— Помочь компаниям обезопасить себя и клиентов может регулярный аудит — только профессионалы в силах выявить скрытые угрозы. Другая грань — это киберучения — реальная атака всегда отличается от заранее подготовленных сценариев, поэтому критически важно отрабатывать реакцию на различные варианты развития событий. План реагирования для компаний — заранее продумать, как взаимодействовать с правоохранительными органами, PR-службами и клиентами, чтобы минимизировать потери в случае успешной кибератаки.