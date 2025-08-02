Умер актер из советского фильма «Вторжение»

Бутову было 72 года. Он родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области, окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1974-м. Тогда же дебютировал в кино в короткометражной ленте «Если это не любовь, то что же?». С 1974 по 1976 работал в Тбилисской театре юного зрителя, затем перешел в Московский областной театр юного зрителя.