Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новый терминал для внутренних рейсов аэропорта Мурманска планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, сообщила Росавиация.
Развитие аэропортов в Мурманске и Апатитах стало одной из тем рабочей встречи главы Минтранса Андрея Никитина, губернатора региона Андрея Чибиса и замглавы Росавиации Андрей Потемкин.
«Аэропорт в Мурманске (код ИКАО: ULMM): до конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию нового терминала внутренних воздушных линий. Он позволит вдвое увеличить площадь всего аэровокзального комплекса и его пропускную способность. Запланирована реконструкция аэродрома», — сообщили в Росавиации.
Также на встрече обсуждалась модернизация аэропорта в Апатитах. Необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона аэродрома.
«Повышение транспортной доступности Заполярья, его связности с другими регионами страны находится в постоянном фокусе Росавиации… возможностью приобрести субсидированный билет в 2024 году воспользовались 35,1 тысяч пассажиров по четырем маршрутам. В текущем году запланирована перевозка уже свыше 57 тысяч пассажиров по шести маршрутам», — приводит Росавиация слова Потемкина.