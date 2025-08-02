Новый терминал аэропорта Мурманска откроют до конца 2025 года

«Повышение транспортной доступности Заполярья, его связности с другими регионами страны находится в постоянном фокусе Росавиации… возможностью приобрести субсидированный билет в 2024 году воспользовались 35,1 тысяч пассажиров по четырем маршрутам. В текущем году запланирована перевозка уже свыше 57 тысяч пассажиров по шести маршрутам», — приводит Росавиация слова Потемкина.