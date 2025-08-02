Хабиров озвучил концепцию миграционной политики Башкирии

По данным правительства Башкирии, на 2025 год работодатели из республики оформили 1473 приглашения на работу для иностранных граждан. Среди них специалисты из Индии, Туркменистана, Вьетнама и Бангладеш. Всего управление по вопросам миграции МВД по Башкирии выдали 124 заключения о приеме более 700 работников из числа иностранных граждан.