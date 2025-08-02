Хабиров озвучил концепцию миграционной политики Башкирии

В пятницу, 1 августа, в уфимском Белом доме состоялось специальное совещание чиновников регионального и федерального уровня. Обсуждали дополнительные меры по обеспечению соблюдения в республике миграционного законодательства.
На совещании координационного совета по правопорядку, так называется этот орган, глава Башкирии Радий Хабиров представил ключевые направления миграционной политики в регионе. В частности, он озвучил, что его основа — это «безопасность общества и граждан, сохранение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия».
— В условиях, когда наша экономика активно развивается, нам нужны трудовые ресурсы из других стран. При этом важна системная работа по адаптации мигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции, — заявил на совещании Радий Хабиров.
По данным правительства Башкирии, на 2025 год работодатели из республики оформили 1473 приглашения на работу для иностранных граждан. Среди них специалисты из Индии, Туркменистана, Вьетнама и Бангладеш. Всего управление по вопросам миграции МВД по Башкирии выдали 124 заключения о приеме более 700 работников из числа иностранных граждан.
В 2026 году работодатели Башкирии планируют пригласить 1857 специалистов из-за рубежа, сообщают в пресс-службе главы региона.
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