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Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

Ветераны-десантники в Парке Горького отмечают 95-ю годовщину основания ВДВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости.

Ветераны «крылатой пехоты», одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом «Никто кроме нас!» ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений.