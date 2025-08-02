Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ветераны Воздушно-десантных войск по давней традиции собрались в субботу в московском Парке культуры имени Горького, чтобы отметить 95-ю годовщину со дня основания ВДВ, передает корреспондент РИА Новости.
Ветераны «крылатой пехоты», одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом «Никто кроме нас!» ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений.