Ветераны-десантники отмечают день ВДВ в Парке Горького в Москве

Ветераны «крылатой пехоты», одетые в тельняшки и голубые береты, с флагами ВДВ гуляют по Парку Горького и отмечают праздник со своими сослуживцами и семьями. Вместе с общевойсковыми флагами с девизом «Никто кроме нас!» ветераны-десантники поднимают также флаги своих подразделений.