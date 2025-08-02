Задерживаются 11 поездов, проходящих через Воронежскую область

11 поездов, которые следуют через Воронежскую область, задерживаются в пути сегодня, 2 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Гранд Сервис Экспресс».
По направлению в Крым от графика отстают:
- Мурманск — Севастополь (№ 183) — 6,5 часов;
- Санкт-Петербург — Севастополь (№ 7) — 5 часов;
- Москва — Севастополь (№ 92) — 3 часа;
- Москва — Евпатория (№ 173) — 2,5 часа;
- Москва — Симферополь (№ 28) — 1 час;
- Санкт-Петербург — Евпатория (№ 179) — 30 минут.
Из Крыма едут:
- Севастополь — Санкт-Петербург (№ 8) — 4,5 часа;
- Симферополь — Москва (№ 68) — 3 часа;
- Симферополь — Кисловодск (№ 426) — 2 часа;
- Севастополь — Москва (№ 92) — 1,5 часа;
- Евпатория — Москва (№ 174) — 1 час.
Питьевую воду пассажиры могут брать из кулеров. Детей и людей с ограниченными возможностями кормят, остальных — по возможности. О задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии —