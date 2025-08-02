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Задерживаются 11 поездов, проходящих через Воронежскую область

Некоторые из них отстают от графика на четыре — пять часов.

Источник: Комсомольская правда

11 поездов, которые следуют через Воронежскую область, задерживаются в пути сегодня, 2 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Гранд Сервис Экспресс».

По направлению в Крым от графика отстают:

  • Мурманск — Севастополь (№ 183) — 6,5 часов;
  • Санкт-Петербург — Севастополь (№ 7) — 5 часов;
  • Москва — Севастополь (№ 92) — 3 часа;
  • Москва — Евпатория (№ 173) — 2,5 часа;
  • Москва — Симферополь (№ 28) — 1 час;
  • Санкт-Петербург — Евпатория (№ 179) — 30 минут.

Из Крыма едут:

  • Севастополь — Санкт-Петербург (№ 8) — 4,5 часа;
  • Симферополь — Москва (№ 68) — 3 часа;
  • Симферополь — Кисловодск (№ 426) — 2 часа;
  • Севастополь — Москва (№ 92) — 1,5 часа;
  • Евпатория — Москва (№ 174) — 1 час.

Питьевую воду пассажиры могут брать из кулеров. Детей и людей с ограниченными возможностями кормят, остальных — по возможности. О задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии — 8 800 775−54−53.