Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС

Российский космонавт Олег Платонов прибыл на МКС на борту американского Crew Dragon, для него полет стал первым в карьере. Как рассказал его коллега Алексей Зубрицкий, Платонов пока адаптируется на борту, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Сам космонавт отметил, что испытал «неописуемое счастье и восторг». Миссия стартовала 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.